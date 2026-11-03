Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden American Express-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das American Express-Papier bei 152.76 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die American Express-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.655 American Express-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (327.98 USD), wäre das Investment nun 214.70 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 114.70 Prozent angewachsen.

American Express war somit zuletzt am Markt 213.88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch