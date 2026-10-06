Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der American Express-Aktie statt. Der Schlusskurs des American Express-Papiers betrug an diesem Tag 149.32 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 66.970 American Express-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 20’360.30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 304.02 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 103.60 Prozent gleich.

Der American Express-Wert an der Börse wurde auf 205.62 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch