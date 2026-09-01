American Express Aktie 906153 / US0258161092
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01.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: Hätte sich eine American Express-Investition von vor einem Jahr bezahlt gemacht?
Bei einem frühen Investment in American Express-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der American Express-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die American Express-Anteile bei 331.28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.302 American Express-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 330.17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99.66 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0.34 Prozent eingebüsst.
Der Marktwert von American Express betrug jüngst 225.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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