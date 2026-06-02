Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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02.06.2026 16:02:26
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Amazon-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 02.06.2021 wurden Amazon-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 161.70 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amazon-Aktie investiert, befänden sich nun 6.184 Amazon-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’615.71 USD, da sich der Wert einer Amazon-Aktie am 01.06.2026 auf 261.26 USD belief. Damit wäre die Investition 61.57 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Amazon zuletzt 2.91 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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