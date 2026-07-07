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Profitable Amazon-Investition? 07.07.2026 16:02:25

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Amazon-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Amazon
199.22 CHF 1.34%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurde das Amazon-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Amazon-Aktie betrug an diesem Tag 36.83 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Amazon-Aktie investiert hat, hat nun 2.715 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.07.2026 662.96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 244.16 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 562.96 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Amazon belief sich zuletzt auf 2.61 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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