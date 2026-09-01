Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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01.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Amazon-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Amazon-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38.53 USD. Bei einem Amazon-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 259.531 Amazon-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 259.77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67’418.44 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 574.18 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Amazon eine Börsenbewertung in Höhe von 2.87 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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