Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079
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24.09.2026 16:02:18
Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr verdient
Investoren, die vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Alphabet C (ex Google)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Alphabet C (ex Google)-Papier bei 247.83 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert, befänden sich nun 40.350 Alphabet C (ex Google)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 334.98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’516.52 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35.17 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet C (ex Google) belief sich zuletzt auf 4.25 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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