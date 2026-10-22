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Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

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Rentable Alphabet C (ex Google)-Investition? 22.10.2026 16:02:20

Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet C (ex Google)-Aktie gebracht.

Alphabet C
263.49 CHF -0.54%
Kaufen Verkaufen

Am 22.10.2025 wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 252.53 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 0.396 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 330.95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131.05 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31.05 Prozent angewachsen.

Alphabet C (ex Google) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.10 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 11.9855 19.03.2027 158524597
Long 2636.7568 18.12.2026 155498707
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.278 12.25 150861733
Long 11.4642 5.09 155005218
Long 18.834 1.53 154718630
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5921 11.28 161161494
Short 8.5059 8.20 161030037
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.75 121110753
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Denis Linine / Shutterstock.com
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Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

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21.10.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
23.07.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
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Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.95 S7WB3U
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Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.87 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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