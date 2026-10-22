Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

Am 22.10.2025 wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 252.53 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 0.396 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 330.95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131.05 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31.05 Prozent angewachsen.

Alphabet C (ex Google) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.10 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch