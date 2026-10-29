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|Lohnender Alphabet C (ex Google)-Einstieg?
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29.10.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Alphabet C (ex Google)-Einstiegs gewesen.
Das Alphabet C (ex Google)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Alphabet C (ex Google)-Anteile 123.40 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Alphabet C (ex Google)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.104 Alphabet C (ex Google)-Anteilen. Die gehaltenen Alphabet C (ex Google)-Aktien wären am 28.10.2026 2’608.51 USD wert, da der Schlussstand 321.89 USD betrug. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’608.51 USD entspricht einer Performance von +160.85 Prozent.
Alphabet C (ex Google) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.94 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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