Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Alphabet C (ex Google)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Alphabet C (ex Google)-Anteile 123.40 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Alphabet C (ex Google)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.104 Alphabet C (ex Google)-Anteilen. Die gehaltenen Alphabet C (ex Google)-Aktien wären am 28.10.2026 2’608.51 USD wert, da der Schlussstand 321.89 USD betrug. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’608.51 USD entspricht einer Performance von +160.85 Prozent.

Alphabet C (ex Google) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.94 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch