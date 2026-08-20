Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Alphabet C (ex Google)-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 38.77 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert, befänden sich nun 2.579 Alphabet C (ex Google)-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 341.70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 881.33 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 781.33 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Alphabet C (ex Google) belief sich jüngst auf 4.17 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch