Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 140.06 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.140 Alphabet C (ex Google)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 347.37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’480.22 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 148.02 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet C (ex Google) bezifferte sich zuletzt auf 4.21 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch