Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Alphabet C (ex Google)-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Alphabet C (ex Google)-Papier an diesem Tag bei 149.24 USD. Bei einem Alphabet C (ex Google)-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67.006 Alphabet C (ex Google)-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 19’250.74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 287.30 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 92.51 Prozent.

Alphabet C (ex Google) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.40 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch