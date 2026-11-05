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05.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Alphabet C (ex Google)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Alphabet C (ex Google)-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Alphabet C (ex Google)-Papier an diesem Tag bei 149.24 USD. Bei einem Alphabet C (ex Google)-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67.006 Alphabet C (ex Google)-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 19’250.74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 287.30 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 92.51 Prozent.
Alphabet C (ex Google) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.40 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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