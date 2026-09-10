Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 10.09.2021 wurde das Alphabet C (ex Google)-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Alphabet C (ex Google)-Aktie an diesem Tag bei 141.92 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert, befänden sich nun 0.705 Alphabet C (ex Google)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Alphabet C (ex Google)-Papiers auf 328.38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 231.38 USD wert. Mit einer Performance von +131.38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Alphabet C (ex Google)-Wert an der Börse wurde auf 4.09 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch