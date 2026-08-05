Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 05.08.2023 wurde das 3M-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 88.35 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 3M-Aktie investiert, befänden sich nun 11.319 3M-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 181.45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’053.80 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 105.38 Prozent angewachsen.

3M erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 91.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch