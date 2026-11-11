Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen

3M-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 146.60 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.682 3M-Aktien. Die gehaltenen 3M-Papiere wären am 10.11.2026 129.17 USD wert, da der Schlussstand 189.37 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29.17 Prozent vermehrt.

Alle 3M-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 96.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch