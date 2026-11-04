Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden 3M-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die 3M-Anteile bei 151.23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 66.123 3M-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’707.07 USD, da sich der Wert einer 3M-Aktie am 03.11.2026 auf 177.05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17.07 Prozent erhöht.

3M wurde jüngst mit einem Börsenwert von 92.23 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch