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04.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in 3M-Aktien gewesen.
Vor 5 Jahren wurden 3M-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die 3M-Anteile bei 151.23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 66.123 3M-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’707.07 USD, da sich der Wert einer 3M-Aktie am 03.11.2026 auf 177.05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17.07 Prozent erhöht.
3M wurde jüngst mit einem Börsenwert von 92.23 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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