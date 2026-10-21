3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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21.10.2026 16:02:24
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in 3M-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden 3M-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 166.64 USD. Bei einem Investment von 100 USD in 3M-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.600 3M-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.10.2026 102.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 171.37 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 2.84 Prozent.
3M wurde jüngst mit einem Börsenwert von 83.62 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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