Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der 3M-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 155.54 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die 3M-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.643 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 167.52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107.70 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +7.70 Prozent.

Am Markt war 3M jüngst 86.99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch