3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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19.08.2026 16:02:26
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in 3M-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades 3M-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 150.40 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die 3M-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.665 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 120.31 USD, da sich der Wert eines 3M-Anteils am 18.08.2026 auf 180.94 USD belief. Mit einer Performance von +20.31 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für 3M eine Börsenbewertung in Höhe von 93.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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