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02.11.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren Walt Disney-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Walt Disney-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Walt Disney-Papiers betrug an diesem Tag 169.83 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.888 Walt Disney-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 110.94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 653.24 USD wert. Damit wäre die Investition um 34.68 Prozent gesunken.
Der Marktwert von Walt Disney betrug jüngst 191.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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