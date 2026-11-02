Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Walt Disney-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Walt Disney-Papiers betrug an diesem Tag 169.83 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.888 Walt Disney-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 110.94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 653.24 USD wert. Damit wäre die Investition um 34.68 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Walt Disney betrug jüngst 191.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch