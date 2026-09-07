Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Walt Disney-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 184.34 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Walt Disney-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 54.248 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 105.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’712.81 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 42.87 Prozent.

Walt Disney markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 182.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch