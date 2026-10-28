Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Walmart-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Walmart-Papier bei 49.48 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Walmart-Aktie investiert hat, hat nun 2.021 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Walmart-Anteile wären am 27.10.2026 241.13 USD wert, da der Schlussstand 119.32 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 141.13 Prozent vermehrt.

Am Markt war Walmart jüngst 947.93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch