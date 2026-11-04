Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Walmart-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23.05 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Walmart-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 43.378 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 124.86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’416.14 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 441.61 Prozent angewachsen.

Walmart wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.01 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch