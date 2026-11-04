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|Lukratives Walmart-Investment?
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04.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Walmart-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Walmart-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23.05 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Walmart-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 43.378 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 124.86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’416.14 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 441.61 Prozent angewachsen.
Walmart wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.01 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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