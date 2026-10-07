Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Walmart-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Walmart-Papier an diesem Tag 22.90 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Walmart-Aktie investierten, hätten nun 4.367 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 468.12 USD, da sich der Wert eines Walmart-Papiers am 06.10.2026 auf 107.20 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 368.12 Prozent.

Der Börsenwert von Walmart belief sich jüngst auf 830.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch