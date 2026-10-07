Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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|Lukrativer Walmart-Einstieg?
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07.10.2026 16:02:27
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Walmart-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das Walmart-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Walmart-Papier an diesem Tag 22.90 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Walmart-Aktie investierten, hätten nun 4.367 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 468.12 USD, da sich der Wert eines Walmart-Papiers am 06.10.2026 auf 107.20 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 368.12 Prozent.
Der Börsenwert von Walmart belief sich jüngst auf 830.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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