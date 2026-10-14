Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Walmart-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Walmart-Anteile bei 107.21 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Walmart-Aktie investiert hat, hat nun 9.327 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’047.29 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 13.10.2026 auf 112.28 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4.73 Prozent zugenommen.

Walmart wurde jüngst mit einem Börsenwert von 889.78 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch