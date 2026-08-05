Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Walmart-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 48.50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Walmart-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.062 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Walmart-Aktie auf 111.55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 230.02 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 130.02 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Walmart belief sich jüngst auf 881.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch