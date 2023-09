Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Walmart eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Walmart-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 74.36 USD. Bei einem Walmart-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 134.481 Walmart-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.09.2023 22’124.80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 164.52 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +121.25 Prozent.

Am Markt war Walmart jüngst 442.25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

