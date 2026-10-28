Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 28.10.2025 wurde die Visa-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Visa-Papiers betrug an diesem Tag 346.90 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Visa-Aktie investiert hat, hat nun 0.288 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115.84 USD, da sich der Wert einer Visa-Aktie am 27.10.2026 auf 401.86 USD belief. Das entspricht einem Plus von 15.84 Prozent.

Visa war somit zuletzt am Markt 751.30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch