Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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21.10.2026 16:02:24
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Visa eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde die Visa-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 82.35 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 121.433 Visa-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 406.57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49’370.98 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 393.71 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Visa eine Marktkapitalisierung von 752.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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