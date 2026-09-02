Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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02.09.2026 16:02:31
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Visa-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Visa-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 350.07 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.857 Visa-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’064.56 USD, da sich der Wert einer Visa-Aktie am 01.09.2026 auf 372.67 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +6.46 Prozent.
Der Börsenwert von Visa belief sich jüngst auf 709.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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