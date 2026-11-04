Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Visa-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 243.60 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Visa-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.105 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Visa-Papiers auf 420.42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’725.86 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’725.86 USD, was einer positiven Performance von 72.59 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Visa bezifferte sich zuletzt auf 815.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch