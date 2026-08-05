Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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05.08.2026 16:02:26
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Visa-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Das Visa-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 337.43 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Visa-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.296 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.08.2026 109.53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 369.59 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9.53 Prozent angewachsen.
Visa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 682.78 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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