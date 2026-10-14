Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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14.10.2026 16:02:35
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Visa-Investment verdienen können.
Vor 5 Jahren wurden Visa-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 225.18 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Visa-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.441 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Visa-Anteile wären am 13.10.2026 1’758.86 USD wert, da der Schlussstand 396.06 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 75.89 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Visa belief sich zuletzt auf 720.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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