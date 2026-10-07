Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Visa-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 235.04 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Visa-Aktie investiert, befänden sich nun 0.425 Visa-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 157.69 USD, da sich der Wert eines Visa-Papiers am 06.10.2026 auf 370.64 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57.69 Prozent zugenommen.

Visa wurde am Markt mit 687.68 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch