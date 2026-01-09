Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein UnitedHealth-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das UnitedHealth-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 363.39 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.275 UnitedHealth-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 08.01.2026 auf 346.85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95.45 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4.55 Prozent.

Der Marktwert von UnitedHealth betrug jüngst 309.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch