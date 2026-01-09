Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’410 0.5%  SPI 18’477 0.4%  Dow 49’289 0.1%  DAX 25’205 0.3%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’977 1.2%  Gold 4’495 0.4%  Bitcoin 72’104 -0.8%  Dollar 0.8014 0.3%  Öl 63.2 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Top News
Allianz-Aktie sinkt: Allianz holt Anthropic für KI an Bord
FMC-Aktie gewinnt: Fresenius Medical Care startet zweite Tranche des Aktienrückkaufs
Tecan-Aktie schnellt hoch: Auftragseingang gibt Rückenwind für 2026
PUMA-Aktie freundlich: Anta will anscheinend PUMA-Beteiligung von Pinault erwerben
Bernstein Research verleiht Roche-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Suche...
eToro entdecken

UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnender UnitedHealth-Einstieg? 09.01.2026 16:02:22

Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein UnitedHealth-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren UnitedHealth-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

UnitedHealth
278.81 CHF 1.13%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurde das UnitedHealth-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 363.39 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.275 UnitedHealth-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 08.01.2026 auf 346.85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95.45 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4.55 Prozent.

Der Marktwert von UnitedHealth betrug jüngst 309.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch