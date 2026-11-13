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|Lohnendes UnitedHealth-Investment?
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13.11.2026 16:01:59
Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein UnitedHealth-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren UnitedHealth-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades UnitedHealth-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen UnitedHealth-Anteile letztlich bei 458.99 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die UnitedHealth-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 21.787 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (405.13 USD), wäre das Investment nun 8’826.55 USD wert. Mit einer Performance von -11.73 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle UnitedHealth-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 360.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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