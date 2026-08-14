Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der UnitedHealth-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 510.93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.957 UnitedHealth-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 781.05 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Papiers am 13.08.2026 auf 399.06 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21.90 Prozent verringert.

UnitedHealth wurde am Markt mit 365.16 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch