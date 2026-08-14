UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentabler UnitedHealth-Einstieg?
|
14.08.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 3 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in UnitedHealth-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der UnitedHealth-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 510.93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.957 UnitedHealth-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 781.05 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Papiers am 13.08.2026 auf 399.06 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21.90 Prozent verringert.
UnitedHealth wurde am Markt mit 365.16 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
16:29
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
16:02
|Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
16:00
|Optimismus in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
13.08.26
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth verliert am Abend (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Schwache Performance in New York: Das macht der Dow Jones mittags (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
Analysen zu UnitedHealth Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI gibt nach -- DAX im Plus -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.