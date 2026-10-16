Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UnitedHealth von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde das UnitedHealth-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 428.07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.336 UnitedHealth-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen UnitedHealth-Aktien wären am 15.10.2026 950.01 USD wert, da der Schlussstand 406.67 USD betrug. Mit einer Performance von -5.00 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von UnitedHealth belief sich zuletzt auf 355.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch