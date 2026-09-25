Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UnitedHealth von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden UnitedHealth-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die UnitedHealth-Aktie bei 140.51 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das UnitedHealth-Papier investiert hätte, hätte er nun 7.117 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des UnitedHealth-Papiers auf 375.01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’668.92 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 166.89 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für UnitedHealth eine Börsenbewertung in Höhe von 333.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch