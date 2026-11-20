|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|UnitedHealth-Investition im Blick
|
20.11.2026 16:02:17
Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 10 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UnitedHealth-Aktie gebracht.
Am 20.11.2016 wurde die UnitedHealth-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die UnitedHealth-Aktie bei 149.45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.669 UnitedHealth-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 221.13 USD, da sich der Wert einer UnitedHealth-Aktie am 19.11.2026 auf 330.48 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +121.13 Prozent.
Zuletzt ergab sich für UnitedHealth eine Börsenbewertung in Höhe von 313.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
22:33
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20:27
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth zeigt sich am Abend gestärkt (finanzen.ch)
|
20:03
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt (finanzen.ch)
|
20:03
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
18:00
|Schwache Performance in New York: Dow Jones sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
18:00
|Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
16:29
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
16:02
|Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu UnitedHealth Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.