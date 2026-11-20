Am 20.11.2016 wurde die UnitedHealth-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die UnitedHealth-Aktie bei 149.45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.669 UnitedHealth-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 221.13 USD, da sich der Wert einer UnitedHealth-Aktie am 19.11.2026 auf 330.48 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +121.13 Prozent.

Zuletzt ergab sich für UnitedHealth eine Börsenbewertung in Höhe von 313.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch