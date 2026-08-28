UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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28.08.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in UnitedHealth-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das UnitedHealth-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die UnitedHealth-Aktie 136.62 USD wert. Bei einem UnitedHealth-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.732 UnitedHealth-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 395.05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 289.16 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 189.16 Prozent.
Der Börsenwert von UnitedHealth belief sich jüngst auf 359.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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