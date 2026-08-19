Travelers Aktie 2959439 / US89417E1091
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19.08.2026 16:02:26
Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Travelers von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Travelers eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 19.08.2016 wurde das Travelers-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 117.47 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.851 Travelers-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (367.93 USD), wäre das Investment nun 313.21 USD wert. Mit einer Performance von +213.21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Travelers war somit zuletzt am Markt 76.43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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