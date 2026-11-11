Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Travelers-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Travelers-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Travelers-Aktie betrug an diesem Tag 110.28 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.907 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 363.42 USD, da sich der Wert eines Travelers-Papiers am 10.11.2026 auf 400.78 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 263.42 Prozent gesteigert.

Travelers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 80.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch