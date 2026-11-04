Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Travelers von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Travelers-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Travelers-Papier bei 156.50 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Travelers-Aktie investiert, befänden sich nun 63.898 Travelers-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 395.41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25’265.81 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 152.66 Prozent erhöht.

Insgesamt war Travelers zuletzt 81.79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch