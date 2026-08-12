Travelers Aktie 2959439 / US89417E1091
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12.08.2026 16:02:41
Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Travelers von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Travelers eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurde das Travelers-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 156.49 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 63.902 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 375.61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24’002.17 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 140.02 Prozent vermehrt.
Travelers war somit zuletzt am Markt 78.45 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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