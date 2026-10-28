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28.10.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Travelers-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Travelers-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 160.68 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.224 Travelers-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Travelers-Papiers auf 397.03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’470.94 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 147.09 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Travelers betrug jüngst 81.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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