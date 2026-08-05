Travelers Aktie 2959439 / US89417E1091
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05.08.2026 16:02:26
Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Travelers-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Travelers-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Travelers-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 168.65 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.929 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 377.15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’236.29 USD wert. Mit einer Performance von +123.63 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Travelers betrug jüngst 77.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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