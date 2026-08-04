Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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04.08.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sherwin-Williams von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sherwin-Williams-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Sherwin-Williams-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Sherwin-Williams-Anteile an diesem Tag bei 296.23 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 33.758 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 03.08.2026 11’957.60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 354.22 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 19.58 Prozent vermehrt.
Der Sherwin-Williams-Wert an der Börse wurde auf 82.85 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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