Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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01.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sherwin-Williams von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sherwin-Williams gewesen.
Sherwin-Williams-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 305.91 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.327 Sherwin-Williams-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 110.75 USD, da sich der Wert einer Sherwin-Williams-Aktie am 31.08.2026 auf 338.81 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10.75 Prozent erhöht.
Sherwin-Williams war somit zuletzt am Markt 83.72 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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