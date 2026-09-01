Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sherwin-Williams von vor 5 Jahren abgeworfen

Sherwin-Williams-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 305.91 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.327 Sherwin-Williams-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 110.75 USD, da sich der Wert einer Sherwin-Williams-Aktie am 31.08.2026 auf 338.81 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10.75 Prozent erhöht.

Sherwin-Williams war somit zuletzt am Markt 83.72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch