Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren eingebracht

Das Sherwin-Williams-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Sherwin-Williams-Aktie betrug an diesem Tag 264.63 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37.789 Sherwin-Williams-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 346.73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’102.44 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +31.02 Prozent.

Der Börsenwert von Sherwin-Williams belief sich jüngst auf 84.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch